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Kaymakam Bağlı’dan veda mesajı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Araban Kaymakamlığından Karkamış Kaymakamlığı görevine atanan Emin Bağlı veda mesajı yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
Kaymakam Bağlı’dan veda mesajı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Araban Kaymakamlığından Karkamış Kaymakamlığı görevine atanan Emin Bağlı veda mesajı yayımladı.


Üç yıl boyunca Araban Kaymakamlığı görevini yürüten ve bu süre zarfında ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşların sevgisini kazanan Emin Bağlı, sosyal medya hesabından Arabanlılara veda mesajı yayımladı.


Kaymakam Bağlı mesajında, "Cumhurbaşkanlığımızın 2019/268 sayılı kararı ile Araban ilçemizdeki görev süremiz son bulmuştur. Şirin ilçemiz Araban’da milleti yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla, empati kurarak tüm vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde bulunduk. Her vatandaşımızın her türlü işiyle hemhal olup çözmeye çalışırken bize desteklerini esirgemeyenValimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il müdürlerimize, belediye başkanlarımıza, adli makamlara, siyasi parti başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve pek değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Arabanlı hemşehrilerime çalıştığım süre zarfında eğer varsa hakkımı helal eder, siz değerli Araban halkından yeni görev yerim Karkamış’ta milletime ve devletime layıkıyla hizmet edebilmek için dua isterim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
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