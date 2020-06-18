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Aktüel

Kaymakam Aslan’dan Türk Kızılayına anlamlı ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk Kızılayı Van Şubesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:21:05 -
Kaymakam Aslan’dan Türk Kızılayına anlamlı ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk Kızılayı Van Şubesini ziyaret etti.


Türk Kızılayı Van Şubesi Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk Kızılayının ihtiyaç duyulması halinde her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Aslan, “Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerine yardım elini her daim uzatmış, görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket eden bir kurum olmuştur. Bu anlamda çok büyük başarılara imza atan Kızılay Van Şubemizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Türk Kızılayı Van Şubesi Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine her zaman destek olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkürlerini iletti.

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