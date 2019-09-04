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Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle ziyaretleri

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak,Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:11
Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle ziyaretleri

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak,Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.


Başkale Kaymakamı Asım Solak,kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, Yüksekova Ak Parti Çiftlik Belediyesi Başkanı Rüştü Zeydan ile birlikte ilçeye bağlı Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek köyde incelemelerde bulundu. Muhtarlar, vatandaşlar ve gençlerle bir araya gelen Kaymakam Solak, taziye evi, okul ve cami ziyaretlerinin ardından vatandaşlardan ve gençlerden sorunları dinleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili köy muhtarından bilgi aldı. Vatandaşlara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Solak, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit edip en kısa sürede bunları yerine getireceklerini söyledi. Yapılacak her hizmet ve atılacak her adımda vatandaşın fikrini önemsediklerini dile getiren Kaymakam Asım Solak, “Sürdürdüğümüz mahalle ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın olması muhtemel taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz" dedi.


Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin görev aşklarını arttırdığını aktaran Kaymakam Solak, mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti. Kendisini karşılayan çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Solak, çocuklara beraberinde götürdüğü oyuncakları hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:11
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