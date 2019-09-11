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Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu

Devrek Kaymakamı Ümit Altay köylü vatandaşlarla aşure programında bir araya geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu

Devrek Kaymakamı Ümit Altay köylü vatandaşlarla aşure programında bir araya geldi.


Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Müfettişler Köyü’nde yıllardır devam eden aşure programı bu yılda coşkulu bir şekilde devam ederek ilçe protokolünü ve misafirlerini ağırlamanın gururunu yaşadı. Atalarından yadigar olarak kalan adetlerini kesintisiz olarak devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden ve ilçe köylerinin tek kadın muhtarı unvanına sahip köy muhtarı Şengül Geldi,” Atalarımızdan kalan aşure adetini yıllardan bu yana devam ettirmekteyiz. Amacımız hem çevre köylerdeki eş dostlarla irtibatı koparmamak hem de adetlerimizin devamını gelecek kuşaklara aktararak bu geleneğin devam etmesini sağlamaktır. Köyde yaşayan kadınlarımızın destekleri ile iki kazan aşure pişirdik aşurenin yanında da misafirlerimize çeşitli ikramlarımız da oldu emeği geçen ablalarıma ve kardeşlerime buradan teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Devrek’te ki görevine yeni başlayan ve ilk köy ziyaretini Müfettişler Köyüne gerçekleştiren Kaymakam Ümit Altay hayata geçirilen etkinlikten dolayı muhtarı ve vatandaşları tebrik ederken,”Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum. Güzel ve sürdürülmesi gereken bir adet emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, sıcak ilgilerinden dolayı muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düzenlenen programa;Kaymakam Ümit Altay, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
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