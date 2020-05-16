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Kaymakam Almalı, orucunu nöbet tutan polislerle açtı

Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişi kontrol noktasında görev yapan polislerle iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:31:04 -
Kaymakam Almalı, orucunu nöbet tutan polislerle açtı

Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçe girişi kontrol noktasında görev yapan polislerle iftar yaptı.


Korona virüs dolayısıyla ilçe girişine kurulan kontrol noktasında görevli polis memurlarıyla birlikte iftarını açan Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, “Memur arkadaşlarla bu mübarek ayda, bu akşam hep birlikte iftar yaptık. Görevli arkadaşlarımıza da de iyi bir moral oldu. Buradaki memurlarımız büyük bir sorumluluk içerisinde görevlerini titizlikle yapmaya çalışıyor. Bizde onlara destek olmak, yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek adına orucumuzu burada hep beraber açtık. Allah kabul etsin" dedi.


Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğünde şube müdürleriyle büro amirleri de programa katılarak Kamakam Almalı ve nöbetçi polislerle birlikte iftar yaptı.

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