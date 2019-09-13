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Kaymakam Aksoy görevine başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine yeni atanan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, görevine başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:06
Kaymakam Aksoy görevine başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine yeni atanan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle Batman Vali Yardımcısı ve Kayyum olarak görevde bulunan Ertuğ Şevket Aksoy Marmaris İlçe Kaymakamlığına atandı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel’in emekliliğe ayrılmasının ardından ataması yapılan Kaymakam Aksoy, görevine başladı. Kaymakam Aksoy görev yaptığı süre içerisinde Marmaris’in sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm alanında daha fazla gelişmesi için çalışacaklarını belirterek, tüm Marmaris halkına kapısının açık olacağını söyledi.


Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un biyografisi şu şekilde; 1964 yılında Mersin’in Gürnar ilçesinde doğan Ertuğ Şevket Aksoy, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yedek subay görevini müteakiben 1989 yılında Muğla Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından Bilecik-Yenipazar, Van-Gürpınar Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Trabzon-Arsin Kaymakamlığı ve Aksaray Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 2006 yılında Uşak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında Karabük Vali Yardımcılığı görevine atandı. 2013 Temmuz ayında ise Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Batman’a atanan Kaymakam Aksoy Marmaris İlçe Kaymakamlığı görevine başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aksoy, İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:06
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