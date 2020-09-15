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Aktüel Kayıtsız kayıp hayvanları bulunan besiciye 16 bin 644 lira ceza
Aktüel

Kayıtsız kayıp hayvanları bulunan besiciye 16 bin 644 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:26:09 -
Kayıtsız kayıp hayvanları bulunan besiciye 16 bin 644 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kaybolan 15 küçükbaş hayvanı bulunarak teslim edilen besiciye, hayvanlarını kayıt altına aldırmadığı gerekçesiyle 16 bin 644 lira ceza uygulandı.

Katranca köyünde başıboş gezen 2'si kuzu 15 küçükbaş hayvan bulan R.A, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan araştırmada, küçükbaş hayvanların besici H.E.K'ye ait olduğu tespit edildi.

Hayvanlar besici H.E.K'ye teslim edildi. Hayvanların Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddelerince kayıt altına aldırılmadığı da belirlendi.

Jandarma ekiplerince, besiciye 16 bin 644 lira ceza uygulandı.

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