Kayıtlar ifşa oldu: CHP'li başkan fena yakalandı!

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in, eski dönem belediye başkanı Turgut Devecioğlu aleyhinde bir ortamda yaptığı küfür ve hakaret içeren konuşmaları iddiaya göre bir ortamda gizli bir şekilde kayda alındı. Ses kayıtlarında kapalı bir ortamda, karşısındaki kişiyle konuştuğu fark edilen Kepenek, "Bundan sonra kısasa kısas, kavgaya kavga. A* k* hepsinin. Hiç problem değil. Eğer adamlık buysa, eğer böyle yönettilerse 15 yıl suya indirim yapmayıp sırf şey olsun diye, böyle artistlik yapıyorsa, sayfasından paylaşıyorsa onun yaptığı belediye başkanlığının ben ta içine tüküreyim" dediği anlaşılıyor.

Konuşmalarda tehditlerine devam eden Başkan Kepenek, "Bu artistlik, bana yapıyor artistliğini. Ben onu topluğun önünde lime lime ederim. Hadi bakalım. Savaşa savaş. Ben çıktım artık şeyden, baltalarımı da çıkardım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdiye kadar efendi oldum, kibar oldum, insan oldum, adam oldum, efendi oldum. Bundan sonra kim kimin yanında duruyorsa kim AK Parti'nin yanında duruyorsa...." diyerek konuşmasını tamamlıyor.

"Ben aslında çok sakin ve sinirlerine hâkim olan biriyim"

Ses kaydının akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanmasının ardından Başkan Kepenek'e tepki yağdı. Tepkilerin artması nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaşarak özür dileyen Kepenek, "2019 yılından bu yana birçok ses kaydı yayımlanıyor. Bu ses kayıtları bazen kötü bir kaç sözün bir araya geldiği durumları yansıtıyor. Ben aslında çok sakin ve sinirlerine hâkim olan biriyim. Ancak benimde bir ailem ve çocuğum var. Buradan yapılan haksız eleştiriler benimde sinirlerimi çok zedeliyor. Kişiliğime çok olumsuz etki ediyor. Ben bu süreçte bazı kurumları özellikle siyasi partileri Ak Parti olmak üzere, meclis üyeleri olmak üzere önceki dönem belediye başkanı sayın Turgut Devecioğlu ve ailesi olmak üzere kalbini kırdığım dostlar arkadaşlar varsa onlardan özür dilerim. Çünkü özür dilemek bir erdemdir. Ancak şunu söyleyeyim etten kemikten yapılmış bir insanım. Bundan sonraki süreçte her konuşmam da bu insanların kalbini kırmayacak bir ortam geliştireceğim. Bazen insan sinirine, heyecanına yenik düşebiliyor." dedi.

İlk tepki CHP saflarından geldi

Başkan Kepenek'in özür dilemesine ilk tepki CHP saflarından geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astığı için Kepenek'in elini kırmakla tehdit ettiği ileri sürülen CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu başkanın özrüne ateş püskürdü. Odabaşıoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lise sıralarında yazdığım 'Özgürlüğün' önemini belki 15 yaşında anlamadım ama yıllar sonrasında yaşadım. Daha yaşım genç, yolum uzun, heyecanımı ise yanımdaki gençlere sorun, birde bana gönül veren büyüklerime hedefimi sorun En ağır eleştirileri alacağım belki bende yapacağım ama ne olursa olsun; Kimseye küfretmeyeceğim o yüzden küfrettiğim için özür dilemek zorunda olmayacağım ama hayat bana asla küfürbaz, algıcı, yalancı, komplocu, suçluluktan özür dileyen ve bunları yapanı savunan insan yapmayacak çünkü bizim hamurumuz sağlam Hamuru sağlamlara sonsuz selam iyi ki varsınız." yazdı.

"Cumhurbaşkanına hakaretten" tutuklanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafından rahatsız olan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu makam odasına Erdoğan'ın fotoğraflarını asan Belediye başkanlarının kol ve bacaklarını kırmakla tehdit etmişti. Danışma kurulu toplantısındaki bu densizliğe tepki gösteren CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek "istifa edeceğini" açıklayıp salonu terk ederken, aynı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ortaya çıkan Odabaşıoğlu; "cumhurbaşkanına hakaretten" tutuklanarak kısa bir süre cezaevinde kalmıştı.