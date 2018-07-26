Kayısıyı suda kaynatıp içerseniz...

Kayısı sevilen ve çok şifalı bir meyvedir. Saymakla bitmeyen faydalarından bir tanesi de sindirime iyi gelmesidir.

Yediğimiz karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler şişliğe ve kabızlığa neden olur. Bu sorundan doğal yollarla kurtulmak için kabuğu ve çekirdeğiyle kayısıyı suda haşlayın ve her gün bir bardak bu sudan için. Sorununuzun geçtiğini göreceksiniz...