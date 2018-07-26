Kayısıyı suda kaynatıp içerseniz...
Birçok insanın yaşadığı kabızlık ve şişlik sorunu için size bir önerimiz var...26 Temmuz 2018 Perşembe 11:48
Kayısı sevilen ve çok şifalı bir meyvedir. Saymakla bitmeyen faydalarından bir tanesi de sindirime iyi gelmesidir.
Yediğimiz karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler şişliğe ve kabızlığa neden olur. Bu sorundan doğal yollarla kurtulmak için kabuğu ve çekirdeğiyle kayısıyı suda haşlayın ve her gün bir bardak bu sudan için. Sorununuzun geçtiğini göreceksiniz...
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