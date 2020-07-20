Kayısıpare nasıl yapılır? | Kayısıpare tarifi
Kolay kayısı tatlısı tarifi |Lezzetli ve farklı bir tatlı tarifi arayanlar için güzel bir tavsiyemiz var. Kayısıpare hazırlamak isteyenler “Denenmiş kayısıpare tarifi” , “Taze kayısıdan kayısıpare tarifi” , “Kayısıdan basit tatlı nasıl yapılır?” konularını araştırıyor. İşte, lezzeti dillere destan kayısıpare tarifi.
Hazır kayısının meyvesiyken tazecik meyveyle nefis bir tatlı hazırlamak için ihtiyacınız olan biraz kayısı biraz şeker. İşte, nefis kayısıpare tarifi.
Kayısıpare tarifi
Malzemeler:
- 7 adet büyük boy kayısı
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1/4 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- 1 paket vanilin
- 3/4 su bardağı rondodan geçirilmiş fındık
- 2 yemek kaşığı pirinç unu
Üzeri için:
- 20 adet fındık
Kayısıpare nasıl yapılır?
Tatlıyı yapmaya meyveleri yıkayarak başlayın.
Kayısıları yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarın.
Rondoya kayısı, şeker ve sütü ekleyip çalıştırın.
Yapışmaz bir tavaya karışımı alın.
Tavanın içine tereyağını alın ve ocağın altını açın.
3-4 dakikanın ardından tavaya zerdeçalı ve vanilini ekleyin.
Karışım koyulaşınca toz halindeki fındığı ekleyip karıştırın.
Ardından pirinç ununu ekleyin.
Pirinç ununu ekledikten sonra karışımı sürekli karıştırmanız gerekiyor.
Bu işlemi 7-8 dakika sürdürmeniz yeterli olacaktır.
Küçük bir tepsiyi yağlayın ve kayısıpareyi boşaltın.
15-20 dakika karışımın soğumasını bekleyin.
Soğuyan karışımdan küçük parçalar koparın ve yuvarlayın.
Servis tabağına aldığınız kayısıparelerin üzerine birer tane fındık yerleştirin.
Afiyet olsun.