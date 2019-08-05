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Kayısının 4 inanılmaz faydası

Mevsiminin gelmesiyle birlikte kayısı tüketimi arttı. Sürekli tüketilen kayısının çok faydalı bir meyve olduğunu biliyor muydunuz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
Kayısının 4 inanılmaz faydası

Kayısının içeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor, sağlık açısından oldukça önemlidir. Oldukça düşük kaloriye sahip bu meyvenin faydalarını sizler için derledik.

-Kolajen yapımına destek sağladığı için, cildi yeniler ve parlaklık katar. Yıpranmış ve hasar görmüş ciltlerin kayısı tüketmesi ya da direkt olarak cildine uygulaması gerekir.

kayısının 7 inanılmaz faydası

 

-Birçoğumuzun bildiği üzere, bağırsakları çok iyi çalıştırır. Sindirim sistemindeki bütün kalıntılara yapışıp, dışarı atarak, temizlik sağlar. Tatlı ihtiyacınızı da aynı zamanda gidermiş olduğunuz bu besin sayesinde, bağırsaklarınız rahatlamış olacak.

-Düzenli kayısı tüketimi daha enerjik ve sağlıklı olmak için, bağışıklık sistemini geliştirir.Antioksidan içeriği yüksek olduğu, bütün kalıntıları temizlediği ve radikallerden kurtardığı için kanserden de uzak tutuyor.

kayısının faydaları

-Kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.  Ayrıca kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor.

Her gıdada olduğu gibi, kayısınında dozunda ve zamanında tüketilmesi gerekir. Fazla tüketimi, alerji ya da farklı bir hastalığa sebep olabilir. Günde 5-8 adet yemek normaldir. Çok sağlıklı olmasada reçelleride, diğer şekerli gıdalara nazaran, tercih edilebilir. Dilerseniz bu sorunu ortadan kaldırıp, doğal tatlandırıcı kullanarak yapacağınız marmelat, reçel ya da kayısı suyu ile daha sağlıklı şekilde tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
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