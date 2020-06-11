Kayısıda rekolte 381 bin ton bekleniyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Geçen yıl 110 ülkeye ihraç edilmişti

Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Rekolte tespit çalışması tamamlandı

Kentte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kayısı ile ilgili paydaş kurum, kuruluş ve odaların personelinden oluşturulan komisyon tahmini kayısı rekoltesi için çalışmayı tamamladı. Kayısı rekoltesi tespit komisyonu 2020 yılı için Malatya’da 381 bin 737 ton yaş, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarını 85 bin 275 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.