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Kadın - Aile Kayısı hoşafı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kayısı hoşafı tarifi
Kadın - Aile

Kayısı hoşafı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kayısı hoşafı tarifi

Sindirimi kolaylaştıran sağlıklı bir hoşafı bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:19:00 - 2021-11-24 23:02:42
Kayısı hoşafı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kayısı hoşafı tarifi

Lezzetli hoşaf nasıl yapılır? diyenlere işte tarif...

Kayısı hoşafı için malzemeler

Orta büyüklükte 1 kase kurutulmuş kuru kayısı
2 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm yoksa kuş üzümü de atılabilir.
1 su bardağından biraz eksik toz şeker
3-4 damla limon suyu
4 adet karanfil
1.5 litre su

Kayısı hoşafı tarifi nasıl yapılır?

İlk etapta yazdan kurutulup kalan kayısılarımızı çeşme altında bir güzel yıkıyoruz. Daha sonra orta boy tencere içine suyumuzu döküp üzerine şekeri ve limon suyunu ekleyip baloncuk çıkana kadar kaynamasını beklemeliyiz. Kaynayan suya kuş üzümlerini veya çekirdeksiz üzümlerinizi ve karanfilleri atıp ardından kayısılarınızı ilave ederek pişirmeye bırakın orta ateşte yaklaşık 20-25 dk arası zaten kayısıların arası açılacak ve büyücektir. Şekeri sizin damak tadınıza az gelirse tekrar bir miktar sulandırıp toz şeker ilave edin ama kayısı zaten tatlı bir meyvedir, dolayısıyla şekerle birleşecek ve kayısının kendi tadıyla daha tatlı olacaktır. Afiyet olsun.

 

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Kadın - Aile

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