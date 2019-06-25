0553 313 94 23

Kayısı Festivali 17-21 Temmuz’da

Malatya’da 17-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında 23.

25 Haziran 2019 Salı 16:19
Kayısı Festivali 17-21 Temmuz’da

Malatya’da 17-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında 23. Uluslararası Malatya Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kayısı Festivali yapılacak.


Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı,İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ile Ticaret Sanayi Odasının destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek festival öncesiNikah Sarayında bir istişare toplantısı yapıldı.


Toplantıda tarım, ticaret ve kayısı ile ilgili faaliyet yürüten kuruluşlardan festivalle ilgili görüş ve öneri alındı.


Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kayısının Malatya açısından, Türkiye ve dünya açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerle kayısının katma değerini artırmayı planladıklarını söyledi.


“Amacımız kayısının dünyada hak ettiği yere kavuşmasıdır”


Gürkan, “Kayısı tescil edilmiş bir ürün olması hasebiyle de önemli bir üründür. Kayısının önündeki engelleri kaldırmak açısından yaptığımız gayretler yeterli değil. Bunları artırmamız lazım. Kayısı ile farklı alanlarda birçok çalışma yapılıyor. Bu noktada sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Kayısı festivali bu açıdan önemlidir. Her yıl kayısı festivalini hep birlikte üzerine koyarak daha büyük bir festival haline getireceğiz. Bu etkinlikle amacımız kayısının dünyada hak ettiği yere kavuşmasıdır” dedi.


Lisanlı Depoculuk çalışmaları


Lisanlı depoculukla ilgili Sanayi Bakanlığından ve Avruba Birliğinden aldıkları 13 milyon 600 bin Euro ile ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Gürkan “Temeli eylül ayında atarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


“Bunun bedelini Malatya 30 yıldır ödüyor”


Gürkan kayısının sahiplenilmesi noktasında bir öz eleştiride bulunarak seneler önce kurulan kayısı birlik ile ilgili yapılan yanlışlara değindi.


Gürkan, “Hepimizin kendine gelmesi lazım. Bugün Malatya’nın kayısının bu duruma gelmesi Malatya insanın sayesinde olmuştur. Bizim bir kayısı birliğimiz vardı. O dönemde devletimiz çok büyük bir destek veriyordu bu rakam tam 21 milyardır. Bu parayla 5 tane Sümerbank yapılırdı. Bu para gelip birliğe giriyor ama duman olup gidiyor. Burada hepimizin kendini sorgulaması lazım. Bu tip şeyleri takip etmemiz ve üzerine düşmemiz lazım. Bunun bedelini Malatya 30 yıldır ödüyor” şeklinde konuştu.


“Kayısı Malatya için bir hazine”


Kayısının Malatya için bir hazine olduğunu kaydeden Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Malatya’nın kayısı ihracatında şu anda rakipsiz olduğunu ancak bu durumun hep böyle devam etmeyeceğini ifade ederek, “Nitekim bugün Orta Asya ülkelerinden kayısı üretimine eğilimin artığını görüyoruz. Onlar kayısının değerinin farkında vardı. Ama Malatya kayısısı gibi bir kayısı üretemezler. O yüzden biz bu farkındalıkla kayısıyı daha iyi noktalara getirmek için çalışmalıyız. Kısa vadeli kar amaçlarıyla kayısının değerini düşürmek hepimizi üzer. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazım” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:19
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu
    1. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    2. 23 yıllık özlem sona eriyor
    3. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    4. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    5. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    6. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    7. Araklı'daki sel
    8. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    9. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    10. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    11. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    12. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    13. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    14. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    15. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    16. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    17. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    18. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    19. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    20. New York borsası karışık seyirle açıldı
    21. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    22. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
    23. Altının kilogramı 264 bin liraya..
    24. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
    25. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
    26. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
    27. Otomobil yolun kenarında bulunan..
    28. İBB seçiminin yenilenmesi için..
    29. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
    30. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı