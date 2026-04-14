Kayıptı, dronla bulundu! Gebe inek buzağısıyla ortaya çıktı
Amasya Taşova'da kaybolan gebe inek için AFAD ekipleri harekete geçti.
Amasya’da kaybolan gebe ineğin yeri, AFAD ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu belirlendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan G.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak gebe ineğinin kaybolduğunu bildirerek, yardım talebinde bulundu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp hayvanın bulunabileceği alanlarda dron destekli arama-tarama faaliyeti yürüttü. Koordineli çalışma sonucunda inek, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta doğum halde görüldü. Dronla konumu belirlenen hayvana ulaşan ekipler, inek ve buzağıyı sahibine teslim etti. G.G. de AFAD ekiplerine teşekkür etti.