Kayıplar kazanca dönecek

Buğra Kardan

Mart, nisan ve mayıs aylarında kısıtlamalar nedeniyle gerileyen ihracatın toparlanması; komşu ülkelerle diğer pazarlara dönük planların hızla canlanması bekleniyor.

Ürün ve hizmet ticareti

Dünyayı sarsan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) ülkeleri içe kapanmak zorunda bırakıyor. Aldığı önlemlerle virüs tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye ise ürün ve hizmet ticaretinin önünü açmak için elinden geleni yapıyor.

Firmalar memnun

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’un yayılımını durdurmaya dönük tedbirler çerçevesinde Türklerin ve yabancı ülke vatandaşlarının havadan, karadan, denizden -İran sınır kapısı hariç- Türkiye’ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yeni genelge ihracatçıları mutlu etti, umutlandırdı.

Önemli hamleler yapıldı

Bölge ülkelere temel tüketim ürünleri satan firmaların yetkilileri, pandemi döneminde dış ticaretin güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli her adımın atıldığını dile getiriyor. Yeni normalde de ihracatı arttıracak önemli hamleler yapıldığına işaret eden aynı yetkililer, “İlerisi için ümitliyiz. Öyle görünüyor ki hem temassız ticaret uygulamasının devreye alınması hem de gümrük kapılarının kontrollü bir şekilde açılması ekonomide yeni bir çığır açacak” diyor.

Temassız ticaret

Hükümetin Covid-19’un ithalat ve ihracatı baltalamaması için yürüttüğü çalışmalar da takdir topluyor. Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı temassız dış ticaret uygulamasından övgüyle söz ediliyor. Habur’da start verilen uygulama tam not alıyor. Tampon bölgelerde şoför, dorse ve konteyner değişimine dayalı olan temassız ticaret geniş bir alana yayılıyor.