  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kayıplar kazanca dönecek

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan, Türklerin ve yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin yürürlükten kaldırılması ihracatçıları rahatlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:51:00 -
Kayıplar kazanca dönecek

 Buğra Kardan 

Mart, nisan ve mayıs aylarında kısıtlamalar nedeniyle gerileyen ihracatın toparlanması; komşu ülkelerle diğer pazarlara dönük planların hızla canlanması bekleniyor.

Ürün ve hizmet ticareti

Dünyayı sarsan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) ülkeleri içe kapanmak zorunda bırakıyor. Aldığı önlemlerle virüs tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye ise ürün ve hizmet ticaretinin önünü açmak için elinden geleni yapıyor.

Firmalar memnun

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’un yayılımını durdurmaya dönük tedbirler çerçevesinde Türklerin ve yabancı ülke vatandaşlarının havadan, karadan, denizden -İran sınır kapısı hariç- Türkiye’ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yeni genelge ihracatçıları mutlu etti, umutlandırdı.

Önemli hamleler yapıldı

Bölge ülkelere temel tüketim ürünleri satan firmaların yetkilileri, pandemi döneminde dış ticaretin güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli her adımın atıldığını dile getiriyor. Yeni normalde de ihracatı arttıracak önemli hamleler yapıldığına işaret eden aynı yetkililer, “İlerisi için ümitliyiz. Öyle görünüyor ki hem temassız ticaret uygulamasının devreye alınması hem de gümrük kapılarının kontrollü bir şekilde açılması ekonomide yeni bir çığır açacak” diyor.

Temassız ticaret

Hükümetin Covid-19’un ithalat ve ihracatı baltalamaması için yürüttüğü çalışmalar da takdir topluyor. Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı temassız dış ticaret uygulamasından övgüyle söz ediliyor. Habur’da start verilen uygulama tam not alıyor. Tampon bölgelerde şoför, dorse ve konteyner değişimine dayalı olan temassız ticaret geniş bir alana yayılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı