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Yerel Kayıp sürü dron ile bulundu
Yerel

Kayıp sürü dron ile bulundu

Bitlis'te kaybolan koyun sürüsü dron ile bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:13:00 -
Kayıp sürü dron ile bulundu

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Mesut Çevik’in arazide otlattığı 55 koyunluk sürüsü, gece kendisi uyurken kayboldu. Sabah uyandığında koyunlarını göremeyen Çevik, polise haber verdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipler, hırsızlık şüphesiyle köyde yaptığı aramada herhangi bir ize rastlanmadı.

Bunun üzerine ekipler, koyunların kaybolduğu köyün üst kısmındaki dağlık arazide dron destekli arama tarama çalışması yaptı. Kayıp sürü dağlık alanda bulundu.

Koyunlarını teslim alan Mesut Çevik, ekiplere teşekkür ederek, "Polislerimiz sağ olsun, dronla köyün etrafındaki dağlarda arama yaptı. Hayvanlarımızı dağın yamacındaki taşlık alanda buldular. Polislerimiz sayesinde hiçbir zarar yaşamadan hayvanlarımızı köye getirdik. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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