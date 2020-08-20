Kayıp şahsı arayan ekipler gömülü ceset buldu!
Erzincan’da 9 gündür haber alınamayan şahsı arayan ekipler, çalışmalar sırasında toprağa gömülü erkek cesedi buldu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Yalman, 9 gün önce kayboldu.
Yakınları, kaybolan Yalman için kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamı arama çalışmalarından bir netice alınamayınca devreye AFAD ekipleri girdi.
Tercan’ın Bahçecik Mahallesi yakınlarında bulunan bir ağaçlık alanda yürütülen arama çalışmaları esnasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü bir cansız beden buldu. Mevtanın erkek olduğu belirtildi.
Ölen şahsın kimliğini tespit edebilmek için çalışmalar halen devam ediyor.
Toprağa gömülü halde bulunan ceset, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.