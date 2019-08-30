Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başlatıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktansonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Demir’i arama çalışmaları 9ay sonra yeniden başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde balık tutmak için evinden ayrılanAhmet Demir’den haber alamayan ailesi, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Otarihte şahsın kaybolduğu Göksu nehri ve civarında yapılan aramalardan sonuçalınamadı. Demir’in eşinin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı müracaat sonrasıarama çalışmaları yeniden başlatıldı.

28 Ağustos tarihinde başlatılan çalışmalara, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyeekipleri ile birlikte, jandarma, sahil güvenlik, AFAD, AKUT ve deniz polisinden depersonelin katıldığı bildirildi. Demir’i arama çalışmalarının Göksu nehrinin denizedöküldüğü kısımda devam ettiği ifade edildi.