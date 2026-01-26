Kayıp olarak aranıyordu… Genç kızın cansız bedeni kayalıklarda bulundu
Kütahya Gediz'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Tuba Dinç, ekiplerin arama çalışmaları sonucu kayalık alanda ölü bulundu.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde kayıp ihbarıyla başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. İlçedeki evinden çıkan ve bir daha dönemeyen Tuba Dinç'in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Kayalık alanda sürdürülen çalışmalarda Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.