  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görevden alınan CHP Gaziantep İl Başkanı Acar direnişe geçti o isim tepki gösterdi! “Derdiniz polis gelsin, ortalık karışsın, direniş hikayesi yazılsın” Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık CHP’de İzmir depremi! Cemil Tugay istifa ediyor “Sıra Netanyahu’ya geldi” ABD’li gazeteciden bomba Trump iddiası Bay Kemal’e samimiyet çağrısı! Ekrem ve Özgür ne zaman ihraç edilecek? AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz! ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar! Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya! İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi kayıplara karıştı! Soruşturma başlatıldı
Yerel Kayıp olarak aranan Murat dağlık alanda ölü bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranan Murat dağlık alanda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kayıp olarak aranan Murat dağlık alanda ölü bulundu

Tunceli’de Çıralı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Özel, köye yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki dağlık alanda ölü bulundu.

Tunceli’de sabah saatlerinde evinden ayrılan Murat Özel’den acı haber geldi.

 

İl merkezine bağlı Çıralı köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Murat Özel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Özel'in cesedini köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda buldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 

Özel'in, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesinde görev yaptığı öğrenildi.

Bütün ilçe seferber oldu, kayıp yaşlı adam sağ bulundu!
Bütün ilçe seferber oldu, kayıp yaşlı adam sağ bulundu!

Gündem

Bütün ilçe seferber oldu, kayıp yaşlı adam sağ bulundu!

AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar
AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar

Aktüel

AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar

3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu
3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu

Yerel

3 gündür kayıp aranıyordu! Çoban sağ bulundu

Her yerde aranan kayıp çiftçi traktörünün üzerinde ölü bulundu
Her yerde aranan kayıp çiftçi traktörünün üzerinde ölü bulundu

Gündem

Her yerde aranan kayıp çiftçi traktörünün üzerinde ölü bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23