Kayıp olarak aranan Murat dağlık alanda ölü bulundu
Tunceli’de Çıralı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Özel, köye yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki dağlık alanda ölü bulundu.
Tunceli’de sabah saatlerinde evinden ayrılan Murat Özel’den acı haber geldi.
İl merkezine bağlı Çıralı köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Murat Özel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Özel'in cesedini köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda buldu.
Olay yerindeki incelemenin ardından Özel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Özel'in, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesinde görev yaptığı öğrenildi.