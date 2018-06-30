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Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!

Antalya’nın Kaş ilçesine gelip Gömbe Yaylası'nda kamp yapan 43 yaşındaki müzisyen Metin Kor'un cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:28
Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

HAVADAN DA ARANDI

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:28
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Metin Kor

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