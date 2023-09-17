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Gündem Kayıp mürettebatın acılı babası olay yerinde!
Gündem

Kayıp mürettebatın acılı babası olay yerinde!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 18:50:00 -

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter, su aldığı esnada baraja düştü. Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verildi.

Arama çalışmalarında 17 saat geride kalırken, olumsuz hava şartları nedeniyle su altı ve üstünde oluşan akıntının görüş mesafesini düşürdüğünden çalışmalara yarın saat 09:00 itibariyle devam edileceği açıklandı.

Çalışmalara ara verilmesinden kısa bir süre sonra haber alınamayan 3 mürettebattan Mehmet Akif Tutuk’un babası Ahmet Tutuk olay yerine gelerek, yetkililerden bildi aldı.

Baba Tutuk, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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