Elazığ'da üzerinden yaklaşık 4 yıl geçen ve cesedi bulunamayan kayıp kuzenler dosyasında Yargıtay, cesedin bulunamamasının dava açılmasına engel teşkil etmeyeceğine, yeterli şüphe oluşturan delillerin bulunması halinde iddianamenin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, iddianamenin iadesi kararını hukuka aykırı bularak bozdu ve davanın önünü açtı.

Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar ilk defa hakim karşısına çıktı. Sanıklar üzerlerine atılı suçları kabul etmezken, bölgede çobanlık yapan tutuklu sanık M.D. beyanında kazma, kürek, balta ve kireç ayrıntılarına yer verdi.

Edinilen bilgiye göre Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdı, ardından ikili evlendi. Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başladı. Mustafa Yılmaz 22 Ocak 2023'te ortadan kayboldu; kuzeni O.Y. de ondan bir gün sonra kayıplara karıştı.

2 Şubat 2023'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, ancak ceset bulunamadığı için dava açılamadı ve cezaevindekiler serbest bırakıldı. Geçen yıl daraltılmış baz raporunun ardından jandarmanın düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y., İ.Y., O.Y., F.Y. ve M.D. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.D.'nin beyanı: Ellerini arkadan bağladı, arka koltuğa oturttu

Tutuklu sanık M.D., beyanında atı ile eşeği su içtiği sırada bir aracın geldiğini, D.Y. ile O.Y.'yi yan yana gördüğünü ve D.Y.'nin elinde siyah küçük bir tabanca olduğunu anlattı. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda bir kişinin oturduğunu fark ettiğini, aralarındaki konuşmalardan bu kişinin Mustafa olduğunu anladığını söyledi.

M.D.'nin anlatımına göre sonradan araçla gelen Ş.Y., Mustafa'yı araçtan çıkarıp "250 gram için değer mi?" dedi ve 1-2 yumruk attı. M.D., D.Y.'nin cebinden plastik beyaz cırt şeklinde bir kelepçe çıkarıldığını belirterek "Mustafa Yılmaz'ın ellerini ters kelepçe olarak arkadan bağladı, arabanın arka koltuğuna oturttu" diye konuştu.

"Sende kazma kürek var mı?"

M.D., Ş.Y.'nin telefonunu isteyip "O.Y.'yi arayacağım" dediğini, şebeke aramak için uzaklaştığını, ancak O.Y.'yi arayıp aramadığını görmediğini söyledi. Beyana göre Ş.Y. daha sonra "Sende kazma kürek var mı?" diye sordu; M.D. ise "benim kazma küreğim yok" yanıtını verdi.

M.D., odun kırmak için bulundurduğu, kazma özelliği de olan baltası ile elma bahçesindeki bel küreğini Ş.Y.'nin alıp yeşil renkli Kartal marka araca koyduğunu öne sürdü. Mustafa'nın ise gözleri bağlanarak götürüldüğünü anlattı.

"Kireç getirmişim" sözü ve tehdit iddiası

M.D., dereye inmeden hemen önce Ş.Y.'nin "kireç getirmişim, hakkını vereceğim, Kargan'a götürüp vuracağım" dediğini aktardı. Soruşturma aşamasında Karsan ile Kargan'ın karıştırıldığını, doğrusunun Kargan olduğunu belirtti.

Ş.Y.'nin çocuklarını sorup Mustafa'yı göstererek "onlar da bunun gibi olmasın" dediğini ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen M.D., kolluk kuvvetlerine haber vermek istediğini ancak korkusundan şikâyette bulunamadığını anlattı.

Olaydan 15-20 gün kadar önce gittiği bir evde "ahırlara kireç atsak bir hafta bıraksak bir şey bulamazlar" dendiğini duyduğunu beyan eden M.D., "ancak yanlış da anlamış olabilirim" dedi; olay gecesi kireç sözü geçtiği için bu ifadeyi savcılığa ek ifade olarak verdiğini söyledi.

Beyanını "Benim sanık olarak değil, tanık olarak şahit olduklarım bunlardır" sözleriyle tamamlayan M.D., olaya herhangi bir iştiraki olmadığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Diğer sanık, tanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.