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Yerel Kayıp kimliği kullanarak 26 bin 500 TL çaldı!
Yerel

Kayıp kimliği kullanarak 26 bin 500 TL çaldı!

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Kayıp kimliği kullanarak 26 bin 500 TL çaldı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kayıp kimlik kartını kullanarak bankadan 26 bin 500 TL çeken zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kadın başkasına ait kayıp kimlik kartını kullanarak bankaya gitti ve hesabından 26 bin 500 TL para çekti. İşlem sonrasında telefonuna gelen mesaj üzerine durumu fark eden müşteki, parayı kendisinin çekmediğini belirterek bankayla iletişime geçti. Banka görevlilerinin şüpheli işlem bildirimi üzerine Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, kayıp kimlik kartının kullanıldığı tespit edilirken, şüpheli kadının bulunduğu araç Bilecik’te ekiplerin koordineli çalışması sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 26 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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