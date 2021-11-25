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Yerel Kayıp kardeşler bulundu
Yerel

Kayıp kardeşler bulundu

Bursa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:17:00 -
Kayıp kardeşler bulundu

Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da gezmek için evlerinden ayrılan G.N.K. (16) ile arkadaşı A.A. (16), eve dönmedi. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, kızlarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.

Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kızların Ortabağlar Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

G.N.K. ve A.A'yı bulan ekipler, çocukları ailelerine teslim etti.

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