  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 130 gündür jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:39:08 -
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 130 gündür jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Çanakkale ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirerek arama yaptı. AFAD ekipleri ise botlarla baraj boyunca taramalar gerçekleştirdi.


Devam eden çalışmalarda henüz Gülistan Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı