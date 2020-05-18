  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldürüldü!

Libya'dan BM'ye tepki!

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?
için kalan
Aktüel

Kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde evden gezmeye çıkan ve eve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar’ın cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 04:11:05 -
Kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde evden gezmeye çıkan ve eve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar’ın cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Saray’ın Sefaalan mahallesinde yaşayan 19 yaşında ki Erkan Pınar, Pazar günü saat 16.00 sıralarında gezmeye gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi durumu mahalle muhtarına bildirdi. Ailesi, yakınları ve muhtar tarafından Erkan Pınar aranmaya başladı. Saat 22.00 Erkan Pınar’ın cesedi, Sefaalan mahallesinde Küçük Taş Ocağı Göletinde hareketsiz yatar halde bulundu.


Vatandaşlar tarafından cesedi göletten çıkarılan Erkan Pınar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gölet etrafında eşyaları bulunan ve boğularak öldüğü tahmin edilen Erkan Pınar’ın cesedi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir tarafından yapılan inceleme ve ölü muayene işleminin ardından kesin ölüm nedenin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı