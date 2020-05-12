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Aktüel

Kayıp çocuk uyurken bulundu

Eskişehir’de babasının ihbarı ile kaybolduğu belirtilerek 14 yaşındaki çocuk, yapılan aramalar sonucunda samanlıkta uyurken bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:53:21 -
Kayıp çocuk uyurken bulundu

Eskişehir’de babasının ihbarı ile kaybolduğu belirtilerek 14 yaşındaki çocuk, yapılan aramalar sonucunda samanlıkta uyurken bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Tepebaşı ilçesi Karadere mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa G., hayvan otlatırken bir anda ortadan kayboldu. Babası bir süre çocuğundan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma, iz takip köpeği ile birlikte bölgede arama çalışmaları başlattı. Daha sonra Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) 6 ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibinden 9 kişinin katılımı ile çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kayıp çocuğun babasının tarifi üzerine ekip, ağıl ve samanlık olarak kullanılan yerde Mustafa G.’yi uyurken buldu.


Jandarma ve diğer gönüllü ekibin sağ salim bulduğu çocuk yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim etti.

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