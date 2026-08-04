Kayıp çoban ile 100 koyunu jandarma buldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik'te kendisinden haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan çoban ile 100 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gece yarısı gölet kenarında bulundu.
Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde meydana geldi. Mustafa A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine ait 100 koyunun ve çoban Muzaffer Ç.‘nin Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi mevkiine otlatmaya gittiğini, o saatten sonra kendilerinden haber alamadığını bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp Muzaffer Ç. ile 100 küçükbaş hayvan, Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkiinde bulundu.