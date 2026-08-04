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Gündem Kayıp çoban ile 100 koyunu jandarma buldu
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Kayıp çoban ile 100 koyunu jandarma buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kayıp çoban ile 100 koyunu jandarma buldu

Bilecik'te kendisinden haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan çoban ile 100 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gece yarısı gölet kenarında bulundu.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde meydana geldi. Mustafa A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine ait 100 koyunun ve çoban Muzaffer Ç.‘nin Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi mevkiine otlatmaya gittiğini, o saatten sonra kendilerinden haber alamadığını bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp Muzaffer Ç. ile 100 küçükbaş hayvan, Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkiinde bulundu. 

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Yorumlar

eskiye rağbet olsaydı,

fransa’dan ithal osmanlı’dan kalma ve aslında ordu yapılanmasından da önce var olan bu jandarma kuruluşu bir türlü güncellenemedi gitti, istanbul’un bile göbeğinde ehliyet ruhsat soran bir jandarma niye var? bunlar belediyelere bağlı yerel güvenlik kuruluşları olmalı, tek merkezden değil; ama belediyelerin de durumları ortada işte..
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