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Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor

Sinop'ta 8 gündür kayıp olan balıkçı Suat Öztuğrul'u arama çalışmalarına ara verildi. Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmaları yarın sürecek.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor

Sinop'ta denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi.

Kentte 8 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince gün boyu devam etti.

Sahil Güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan deniz yüzeyinde tarama yaparken, Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri de kayıp balıkçıya ulaşabilmek için Şeytan Kayalıkları mevkisinde dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süreyle suda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
  1. Sinop
  2. Suat Öztuğrul

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