Kayıp Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni 24 gün sonra Kahramanmaraş'ta ormanda bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde oturan ve 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden çıktıktan sonra 24 gündür haber alınamayan Ayşegül Yaşar'ın (54) cansız bedeni, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormanda gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli T.K. (34), otomobilde tartıştığı Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Yaşar'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla T.K.'nin ismine ulaşıldı; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan T.K. hakkında, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenip gözaltı kararı verildi.

Anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen T.K., 19 Eylül'de evine yapılan baskında anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.K., cesedi İrfanlı Mahallesi'nden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin yer göstermesiyle Yaşar'ın cansız bedenine, üzeri dallarla kapalı alanda gömülü halde ulaşıldı. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sorgusu emniyette süren T.K., Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını anlattı.

Araçtaki biyolojik bulgular anne ve babanın örnekleriyle uyumlu bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Eylül'de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, "Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı" açıklaması yaptı.

Gürlek, olayın aydınlatılmasında emeği geçen Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile katkı sunan kamu görevlilerini tebrik etti. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.