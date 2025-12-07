Kayıp alzheimer hastası sağ bulundu

Erzincan’da kaybolan alzheimer hastası Demir Karal için gece boyunca süren umutlu bekleyiş sevindirici haberle sonuçlandı.

Yoğurtlu Barış Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki alzheimer hastası Demir Karal, dün akşam saatlerinde kaybolmasının ardından yürütülen geniş çaplı arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Eşinin engelleme çabalarına rağmen evden ayrıldı

Edinilen bilgilere göre, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.00 sıralarında dışarı çıkmak istediğini söyleyen Karal, eşinin engelleme çabalarına rağmen evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. En son Yoğurtlu ile Akyazı mevkii arasında görülen yaşlı adam için AFAD, emniyet, jandarma, vatandaşlar ve drone destekli ekipler gece boyunca arama yaptı.

Sabah genişletilen çalışmalar öğleden sonra sonuç verdi ve ekipler Karal’ı Erzincan Merkez Geçit Mahallesi’nde sağ olarak buldu.

Uzun süre soğuğa maruz kaldığı belirlenen Karal, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.