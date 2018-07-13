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Kayınvalidenin yemeğine deterjan koyan gelinin savunması hakimi isyan ettirdi

Zonguldak'ta kayınvalidesinin yemeğine bulaşık deterjanı attığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nevcihan K. (33), hakim karşısına çıktı. Savcılık ifadesinde çorbanın içine yanlışlıkla bulaşık deterjanı döküldüğünü söyleyen Nevcihan K., mahkemede ise ifadesini değiştirerek böyle bir olayın yaşanmadığını ileri sürdü.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:10
Kayınvalidenin yemeğine deterjan koyan gelinin savunması hakimi isyan ettirdi

Olay, Haziran 2017'de Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Nevcihan K.; eşi Gökhan K. ve birlikte yaşadığı kayınvalidesi Nazife K. ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Olay günü çorba ve mantı yapan Nevcihan K., ardından akşam çalıştığı iş yerine gitti. Nazife K., gelininin çorbaya bulaşık deterjanı attığını iddia ederek yemekten yemedi. Nazife K., evde bulunanlara da yemekten yememelerini söyledi.

Sabah eve gelen Nevcihan K. ile tatil için köye gelen görümcesi Hülya Ö. arasında kavga çıktı. Nevcihan K.'nin eşi Gökhan K. ve kayınvalidesi Nazife K. de kavgaya karıştı. Komşuların haber verilmesiyle eve gelen jandarma, tarafları alarak karakola götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan Nevcihan K., Nazife K.,Gökhan K. ve Hülya Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise yemeklerin olay günü döküldüğü için numune alınamadığı belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili yaptığı soruşturmanın ardından Nevcihan K. hakkında; görümcesi Hülya Ö.'yü darp ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla, kayınvalidesi Nazife K.'ye karşı da 'tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Ayrıca Gökhan K. hakkında da eşine karşı 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nevcihan K. ve eşi Gökhan K. ile kayınvalidesi Nazife K. katıldı. Mahkemede ifade veren Nevcihan K., kimseyi öldürmeye çalışmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, Nevcihan K.'ya savcılıktaki ifadesinde çorba yaparken yanlışlıkla içine deterjan döküldüğünü, ardından unutarak işe gittiğini ve bilerek dökmediğini söylediğini hatırlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Nevcihan K., şöyle dedi:

"Ben çorba ve mantı yapmıştım. O sırada bulaşıkları da yıkıyordum. İşim bitince işe gittim. Akşam 18.00 gibi gidiyordum işe, gece 03.00 gibi eve gelirdim. Ben kesinlikle yaptığım yemeklerin içine bulaşık deterjanı dökmedim. Olay günü sabah işten geldiğimde görümcem Hülya Ö. bu evden gideceğimi ve kardeşimi yeniden evlendireceklerini söyledi. Bana laf atmaya başladı. Bana küfür ve hakaret etti. Kayınvalidem ayırdı. Kocam da bana saldırdı. Sonra kayınvalidem de bana saldırdı. Bir süre sonra kavga bitti. Muhtar ve jandarma geldi. Ben kesinlikle görümcemin sağ gözüne vurmadım. Eşime de hakarette bulunmadım."

MAHKEME HEYETİ, ÇELİŞKİLİ SAVUNMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Nevcihan K.'nin duruşmada çelişkili ifadeler vermesine mahkeme heyeti tepki gösterdi. Yemeği çocuklarının da yiyebileceğini ifade eden Nevcihan K. ise "Çocukları öldürmeye çalışmadım. Öldürmeye çalışsam öldürürdüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evde eşim, ben ve kayınvalidem kalıyorduk. Şimdi ise olaylar nedeniyle evden ayrılmak zorunda kaldım. Arkadaşlarımda kalıyorum. Evime gidemiyorum. Eşimden sürekli şiddet görüyordum" diye konuştu.

Mahkemede söz alan Nazife K. ise gelininin hala kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme salonunda tartışan gelin ve kayınvalideyi mahkeme başkanı 'yeter artık susun' diyerek güçlükle sakinleştirdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (Milliyet)

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:10
  1. Zonguldak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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