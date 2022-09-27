Kayınpederler CHP’li, damat CHP’li, bekleyin ki; gelin samimi ülkücü olsun!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "karanlık bir siyasetçi" olduğunu belirterek, "Kendisini 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan bir siyasetçi, milliyetçi bir isim olarak tanıtan Akşener, nasıl olur da, darbeci generallerden korkar. Onların tehditlerinin hesabını sormaz.. 28 Şubat’ta, “söyle o kadına, gelirsek oraya yağlı kazığa oturturuz” tehdidi, kendisi şikayetçi olsa da, olmasa da yargılamaya tabi olacaktı.. Ama Akşener şikayetçi olursa, darbecilerden hesap sormak daha kolay olacaktı.. Sırf darbeci generaller lehine hüküm çıkması için.. Şikayetçi olmasa bile mahkumiyet kararı çıkması güçlü ihtimal iken.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu Meral Akşener, ne karanlık bir siyasetçi imiş..

Yıllarca kendisini, “Ben ve ailem hep ülkücü idi, eşim ise evlenmeden önce Maocu.. Evlendikten sonra eşim de ülkücü oldu” diye tanıttı..

Biz de şaşıp kalıyorduk..

Kendisini 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan bir siyasetçi, milliyetçi bir isim olarak tanıtan Akşener, nasıl olur da, darbeci generallerden korkar. Onların tehditlerinin hesabını sormaz..

28 Şubat’ta, “söyle o kadına, gelirsek oraya yağlı kazığa oturturuz” tehdidi, kendisi şikayetçi olsa da, olmasa da yargılamaya tabi olacaktı..

Ama Akşener şikayetçi olursa, darbecilerden hesap sormak daha kolay olacaktı..

Sırf darbeci generaller lehine hüküm çıkması için.. Şikayetçi olmasa bile mahkumiyet kararı çıkması güçlü ihtimal iken..

Safının belli olması için.

Darbeci generallere selam çakmak için..

“Ben şikayetçi değilim” dedi..

Soruldu, “Peki, 28 Şubat’ta olanlar darbe miydi?”

Ona da “darbeydi” diyemedi..

Net bir cevap vermedi.. Konuyu geçiştirdi..

Düşünsenize, bugün Türkiye’yi yönetmeye aday olduğunu iddia eden bir siyasetçi, daha dün diyebileceğimiz bir zaman diliminde, kendisine de karşı yapılmış bir darbeye, “Darbeydi” diyemiyor..

Bu siyasetçinin, siz hangi sözüne inanabilirsiniz ki?

Bu siyasetçi, tehdidi alınca, korkar, siner..

Sorulduğu zaman, “Ben korkmadım. beni kimse tehdit etmedi” der..

Bu parti başkanı, sopayı gördü mü, hemen tornistan eder..

Sorulunca, “Yooo. Ben sopa-mopa görmedim. Ben kendim tornistan yaptım” der..

İşin daha ilginci..

Yıllardır kendisini ülkücü, hatta Maocular üzerinden CHP karşıtı bir kimlik ile tanıtan Meral Akşener..

Eşi hariç, kendi ailesini, abisi ile tüm fertleri ile CHP karşıtı bir kimlik ile tanıtan Meral Akşener..

Şimdi ağzındaki baklayı çıkarıyor.

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