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Yerel Kayınpederinin evini basan uzman çavuş eşi ve 3 akrabasını öldürdü
Yerel

Kayınpederinin evini basan uzman çavuş eşi ve 3 akrabasını öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul'da görev yapan uzman çavuş M.G, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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