Kayıhan Osmanoğlu'ndan İmamoğlu'nun 145 yıl vurgusuna tepki!

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Biz 145 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz' ifadeleri ile tepki çekmişti. Sultan Abdulhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu, İmamoğlu'nun 145 yıl vurgusuna ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Osmanoğlu I. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihe dikkat çekerek; "23 Aralık 1876, Devlet-i Aliyye'de I. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihtir. Anayasanın yani Kanun-i Esasi'nin ilan edildiği ve Meclis-i Mebusan'ın açıldığı bu tarihin, Tanzimat ve Islahat Fermanları arka planıyla birlikte modern Türkiye'nin başlangıcı olduğu tarihçilerce genel kabul görür. Bundan hareketle '150 yıllık bir parlamento geleneğinden' söz edilmektedir" dedi.

'Yeni Osmanlıların vazifesini anlayamıyorlar'

145 yıl önce demokrasi mücadelesinin 'Yeni Osmanlılar' adlı gruba rağmen yürütüldüğünü vurgulayan Osmanoğlu; "Meşrutiyet Sultan II. Abdülhamid Han'ın fermanıyla resmen ilan edilmiştir. Ancak Kanun-i Esasi ve Meclis-i Mebusan'ın açılmasını, Sadrazam Mithat Paşa'nın uzun yıllar süren çalışmalarının ürünü olarak gören çevreler, Sultan Abdülhamid Hân'ın Meşrutiyeti istemeyerek ilan ettiğini söylerler. Bu sebeple Demokrasi mücadelesinin Sultan Abdülhamid'e rağmen yapıldığını ifade ederler. Meşrutiyetin hemen öncesindeki on yıllık dönemde, demokrasi mücadelesini yürüten bir grup olarak karşımıza çıkan Yeni Osmanlıların vazifesi neydi? Bunu iyi düşünmek icap eder" ifadelerini kullandı.

'Özgürlük, eşitlik sloganlarıyla ülkenin parçalanmasına sebep oldular'

Kayıhan Osmanoğlu, 'Yeni Osmanlılar' adlı grubun Osmanlı Devleti'ni yıkmak isteyen dış güçlerin içerideki uzantıları olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Hürriyet, eşitlik, özgürlük lafları ile ülkeyi hengâmeye karıştırıp; 1876'da, Osmanlı'yı Rus Savaşı'na sokan da aynı zihniyettir. Bu savaş, Osmanlı'nın mutlak yenilgisi ve Rus ordularının İstanbul'u kısmi işgali ile sonuçlandı. Bunun ardından Sultan Abdülhamid, meclisi süresiz tatil etti, anayasayı ise askıya aldı çünkü parlamento içindeki Gayr-i Müslim mebuslar, vatana ihanet derecesinde işler yapmaktaydılar.

93 Harbi'nin ardından Rusya ile imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile Kars, Ardahan, Batum-Artvin ve Doğubeyazıt, Rusya'nın işgali altına girdi. Osmanlı Avrupası birbiriyle teması olmayan üç parçaya bölündü. Bulgaristan, Rusya'nın işgali ve himayesi altında bir 'özerk prenslik' oldu. Sınırları ise Tuna'dan Ege'ye uzanarak bütün Makedonya'yı kaplıyordu. Bir de utanmadan tahtta Sultan Abdülhamid olduğu için bu kayıplardan onu sorumlu tutarlar. Hâlbuki bu işleri başımıza açanlar Meşrutiyeti bahane ederek memleketi savaşla yıkıma götürmek isteyen dış güçlerin içerideki uzantılarıdır"