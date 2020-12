Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den sonra kimin bey olacağı belli oldu mu?

Kuruluş Osman dizisi her hafta reytingleri alt üst ediyor. Son bölümlerde Ertuğrul Bey’in ölüm döşeğinde olması, Kayı Obası’nda beylik mücadelesini ayyuka çıkardı. Bir yandan Osma Bey, diğer yandan Savcı, Ertuğrul Bey’in vefatından sonra bey olmayı istemekte. Dündar, Hazal Hatun ve Lena Savcı Bey’i desteklerken, Bamsı Bey, Selcan Hatun, Bala Hatun ve Ayşegül Hatun ise Osman’ın Kayıların yeni beyi olmasını istemekte.

Kuruluş Osman 38. bölümde Ertuğrul Bey’in henüz ölmediği bilinse de Savcı Bey, Osman’ın obada olmayışından yararlanarak beylik toyu düzenledi. Ertuğrul Bey’in olup bitenlerden an be an Abdurrahman Alp sayeside haberdar oldu. Kendisinin ölmeden beylik kavgasına tutuşulmuş olması karşısında sinirlenir Ertuğrul Bey, toya müdahale etti ve kendisinin hem devlet hem de bey olduğunu söyledi.

Ertuğrul Bey ölecek mi?

Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Gündüz Bey'in "Gardaşlar babamız öldü" sözleri dikkat çekerken Osman Bey'in "Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin korunağı olacak." şeklinde konuştuğu görülüyor.

Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?

Kuruluş Osman son bölümünde Ertuğrul Bey’in ölüm haberi Kayı Obasına geldi. Ertuğrul Bey’in vefatının duyulması ile Kayı Obası, beyini yitirmenin üzüntüsünü yaşarken, Ertuğrul Bey’in ölümüyle Kayı’nın yeni beyi kim olacağı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Zira Ertuğrul Bey, Aksakallıların lideri ile görüşmüş ve Aksakallıların lideri, Ertuğrul Bey’in aldığı karara hayırlı olsun demişti. Buradan da anlaşılıyor ki Ertuğrul Bey kendisinden sonra kimin bey olacağını Aksakallıların liderine iletmiş. Kayı Bey’nin kim olacağı Kuruluş Osman’ın son bölümünde belli olacak.