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Yerel Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı
Yerel

Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 03:48:00 -
Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı

Düzce’de yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ö.D. idaresindeki 81 EA 636 plakalı Hyundai marka otomobil, Rasim Bedir Paşa istikametinde seyir halinde olan B.B. idaresindeki 81 ABL 782 plakalı Hyundai marka otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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