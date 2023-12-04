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Aktüel Kaybolan Yusuf Amca, elleri bağlı tavana asılı şekilde ölü bulundu
Aktüel

Kaybolan Yusuf Amca, elleri bağlı tavana asılı şekilde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:25:00 -
Kaybolan Yusuf Amca, elleri bağlı tavana asılı şekilde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cesetle karşılaştı. Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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