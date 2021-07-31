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Ekonomi “Kaybolan yılları geri istiyoruz”
Ekonomi

“Kaybolan yılları geri istiyoruz”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yıllardır vatandaşların zorunlu tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışların, memur maaşları için temel kabul edilen enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:35:00 -
“Kaybolan yılları geri istiyoruz”

Kahveci, bu nedenle kamu çalışanlarının ücretlerinin, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar karşısında her yıl eridiğine dikkati çekti. “Maaşlar ortalama yüzde 10 eridi” diyen Kahveci, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezildiğini savundu. Türkiye Kamu-Sen olarak, “Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz. Geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe bakılmaz” düşüncesinde olduklarını vurgulayan Kahveci, şu talepleri sıraladı: “2022 ve 2023 zammı belirlenmeden önce geçmiş dönemdeki erimenin giderilmesi, ekonomik olumsuzlukların yarattığı yaraların sarılmasının zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yıllarını geri istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışı talep ediyoruz. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı artışı istiyoruz. 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE’nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.”

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