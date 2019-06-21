Allah (c.c) kuluna murad ettiği hiç bir şey için bir şeye ihtiyaç duymaz yani ne kişinin dua etmesine ihtiyacı vardır ne de belli sayıda ayet ve surenin tekranına. Çünkü Rabbimiz tüm noksan kusurlardan münezzehdir hiç bir şeye muhtaç değildir. Ancak dua kulluğun gayesidir, Rabbimiz isteyin vereyim diyor. Bundan dolayıdır ki sıkıntıya düştüğümüzde ya da feraha erdiğimizde hemen dua ederiz. Peki Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak için okunacak dualar neler? İşte kayıp eşyayı bulmak için okunacak dualar.

Dualar illaki kabul olur Halis bir şekilde yapılan bir dua eğer sizin için hayırlı ise bu dünyada değilse Ahirette sevap olarak amellerinize katılır. Bundan dolayı öncelikle tevekkülü bir şekilde sadece Allah’a sığınarak darda olduğunuzu da hissederek Ondan isteyin takdir elbette yüce Rabbimizindir. Kaybolan veya nereye koyduğunuzu unuttuğunuz bir eşyanızı bulmak veya hatırlamak için şu duayı okuyabilirsiniz.

Kayıp eşya bulma duası

Rivayet edilir ki Hz. Ömer (r.anh)’ın oğlu Abdullah (r.anh) şöyle buyurmuştur: Bir eşyayı kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekat sadece Allah rızası için namaz kıldıktan sonra “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanların ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudredin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.” Duasını okumalıdır.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Kalem suresinin 32. Ayetinde ‘Olur ki Rabbimiz bize ondan daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yöneldik” mealindeki ayeti okursa Allah’ın izli ile kaybolan eşyasını bulur.