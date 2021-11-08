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Dünya Kaybolan üç dağcının cesedine ulaşıldı!
Dünya

Kaybolan üç dağcının cesedine ulaşıldı!

Geçen hafta Nepal'deki Everest Dağı'nda kaybolan üç Fransız dağcının cesetleri arama çalışmaları sonucu bugün bulundu. Bulunan cesetlerin dağcılara ait olduğu kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:01:00 -
Kaybolan üç dağcının cesedine ulaşıldı!

Fransız basınındaki haberlere göre, Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den bu yana haber alınamayan 3 Fransız dağcıyı arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 ceset tespit etti.

Nepal polisi, cesetlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmaları sonucunda, cesetlerin kaybolan Fransız dağcılar Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi'ye ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Açıklamada, cesetlerin ülkenin güneydoğusundaki Lukla bölgesine nakledildiği, oradan da otopsi için başkent Katmandu'ya götürüleceği aktarıldı.

Nepal'de, 26 Ekim'de, isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu.

Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikteki noktasında dağcıların izlerine ulaşılmıştı.

Dağ turizminin yaygın olduğu Nepal, eylülden bu yana yabancı dağcıları Kovid-19 karantinasından muaf tutuyor. Salgın nedeniyle 2020'de, 30 milyon nüfuslu ülkede turizm endüstrisi durma noktasına gelmişti.

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