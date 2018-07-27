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Kaybolan Türk Büyükelçilik çalışanı bulundu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınınn Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde çalışan ve kayıp olduğu iddia edilen personelin bir süredir işe gelmediği belirtildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:47
Kaybolan Türk Büyükelçilik çalışanı bulundu

Diplomatik kaynakların verdiği bilgide, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli bir memurun bir süredir işe gelmediği ve nerede olduğunun bilinmediği fakat çalışanın ailesiyle temasının olduğu ifade edildi.

Kaynaklar, "Meksika Büyükelçiliğimizde görevli bir ikinci katip, bir süredir işe gelmemekte ve nerede olduğu bilinmemektedir. Bu süre içinde kendisi ile gerek Meksika Büyükelçiliğimizin gerek Bakanlığımızın temas çabaları sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Bahse konu memurun ailesiyle temasının olduğunu ve kişisel güvenliği açısından Meksika resmi makamlarına durum hakkında bilgi verildiğini belirten kaynaklar, gelişmelerden çalışanın ailesinin düzenli şekilde bilgilendirildiğini kaydetti.

Meksika basınında, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadının kaybolduğu iddiaları yer almıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:47
  1. kayıp türk büyükelçilik çalışanı
  2. kayıp büyükelçilik çalışanı

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