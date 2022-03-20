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Aktüel Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kırıkkale'de kaybolan k,işi için arama çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 19:23:00 -
Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Büyükafşar köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serdar Çöçü (41), dün akşam evinden ayrıldı. Çöçü'nün geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Evinin yakınında arama yapan jandarma ekipleri, kayıp kişinin izine rastlamayınca AFAD'dan yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekipleri, Çöçü'nün son görüldüğü İmrili köyü yakınlarında arama çalışması başlattı.

Çöçü'nün akrabalarının da katıldığı arama faaliyetlerinde ekipler, hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle paletli araçlar ile drondan da faydalandı.

Delice Kaymakamı Burak Akköz, arama yapılan bölgeye gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

Hava kararınca ara verilen arama faaliyetlerine, yarın Ankara'dan gelecek ekiplerle devam edileceği öğrenildi.

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