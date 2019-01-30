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Kaybolan Buse'nin babası kroki hazırlayıp jandarmaya verdi!

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan Buse Acar’ın arama çalışmaları devam ederken çalışmaları takip eden Buse’nin babası jandarmaya arama yapılmasını istediği yerlerin krokisini verdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Kaybolan Buse'nin babası kroki hazırlayıp jandarmaya verdi!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'ta, hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını takip eden baba Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip, jandarma ekiplerine verdi.

"Takılma ihtimali yüksek"

Kemer ilçe jandarma ekipleri ise sık sık Acar ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baba Acar, yanında getirdiği not defterine Ağva Deresi'nin krokisini çizerek, kızının sürüklendikten sonra takılma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri anlattı. Not defterini alan jandarma ekipleri, Acar'ın işaret ettiği noktaları tekrar aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan sahil bandına park ettiği otomobilinin içinden çalışmaları izleyen Ahmet Acar'ı arkadaşları ve çevredekiler de yalnız bırakmıyor. 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
  1. Antalya
  2. jandarma
  3. kroki
  4. Ağva Deresi
  5. Kader Buse Acar

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