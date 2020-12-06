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Yaşam Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu
Yaşam

Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu

Zonguldak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 65 yaşındaki Alzheimer hastası adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:30:00 - 2020-12-06 22:31:29
Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na saat 16:00 sıralarında Alzheimer hastası 65 yaşındaki Ş.V'nin kaybolduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine ekipler harekete geçerek yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda söz konusu yaşlı adamın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından sağ sağlim kurtarılan yaşlı adam ailesine kavuşturuldu.

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