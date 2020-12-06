Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu
Zonguldak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 65 yaşındaki Alzheimer hastası adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na saat 16:00 sıralarında Alzheimer hastası 65 yaşındaki Ş.V'nin kaybolduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine ekipler harekete geçerek yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda söz konusu yaşlı adamın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından sağ sağlim kurtarılan yaşlı adam ailesine kavuşturuldu.