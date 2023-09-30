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Dünya Kaybettikleri küpeyi ararken bahçede tesadüfen hazine buldular
Dünya

Kaybettikleri küpeyi ararken bahçede tesadüfen hazine buldular

Yeniakit Publisher
2023-09-30 09:46:00 -
Kaybettikleri küpeyi ararken bahçede tesadüfen hazine buldular

Norveç'in Jomfruland Adası'nda kaybettikleri küpeyi arayan bir aileyi tesadüfen hazine buldu.

Norveç'in Jomfruland Adası'nda evlerinin bahçesinde kaybettikleri altın küpeyi arayan aile, Viking dönemine ait kalıntılar buldu.

BBC'nin haberine göre, Norveçli bir aile, evlerinin bahçesinde altın küpe kaybetti. Küpeyi bulabilmek için dedektörle arama yapan aile, Viking dönemine ait olduğu düşünülen bir mezar parçası ve yuvarlak kemer tokası buldu.

Bölgede yerleşimin yüzlerce yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, buluntuların 9. yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu değerlendiriyor. Yetkililer, kalıntıları resmi makamlara teslim eden aileye teşekkür etti.

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