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Aktüel Kaybettiği kredi kartıyla şişe şişe alkol satın almışlar
Aktüel

Kaybettiği kredi kartıyla şişe şişe alkol satın almışlar

Yeniakit Publisher
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Avcılar'da kredi kartını kaybeden kadın, bankadan gelen harcama bildirimleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. İki kişinin toplamda 5 bin 500 TL alkol aldığı ortaya çıktı.

Avcılar'da Özlem E. isimli kadın, kredi kartını kaybetti. Bankadan gelen harcama bildirimleriyle Özlem E. büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu fark eden Özlem E., hızlıca bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi.

İddiaya göre, kartı bulan iki kişinin önce Avcılar'da bir tekel bayisine giderek alkollü ürünler aldığı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste alışverişe devam etti. Karttan toplam 5 bin 500 TL'lik harcama yapıldığını belirten kadın, şahıslardan şikayetçi oldu.

Şahısların alışveriş yaptığı anlar ise işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

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