Kaybetmeye doymayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen herkesi topluyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de masaya dahil olmasına yeşil ışık yaktı.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanan Altılı Masa toplantının ardından uzun süredir beklenen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Özdağ ve İnce ittifakı dağıldı

Son günlerde siyaset arenasında yaşananlar baş döndürürken bir ayrılık haberi de Zafer Partisi Genel Başkanı ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurduğu ittifaktan gelmişti. Özdağ, bir canlı yayında Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını söylemişti. Söz konusu gelişmeden sonra gözler Muharrem İnce'ye döndü.

Ankara'da sürpriz görüşme

İnce'nin 6'lı Masaya katılma gibi bir durumu kamuoyunda konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün içerisinde CHP eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ile CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen bir araya gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı

Görüşmede Muharrem İnce'nin de 6'lı Masaya dahil olup olamayacağı konuşuldu. Kılıçdaroğlu ise İnce'nin 6'lı Masa'ya dahil olmasına yeşil ışık yaktı. Konu ile ilgili ise Muharrem İnce ve Memleket Parti cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sofra büyüyecek" demişti

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler vermiyor. Gerginliğe izin vermeyeceğiz. Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" demişti.